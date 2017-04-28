Grafikerler Derneği Genel Kurulu Yapıldı

Bursa Grafik Tasarımcılar Derneği'nin 2. olağan genel kurulu yapıldı.



4 Kasım 2013 tarihinde 7 kurucu üye tarafından kurulan Bursa Grafik Tasarımcılar Derneği, Başkan Serkan Beyoğlu ve ekip arkadaşları ile yeni yönetim kurulu oluşturarak yeniden görevine devam kararı aldı. Serkan Beyoğlu, "3 yıldır yönetimdeki meslektaşlarımız ile birlikte çalıştık. Yeni yönetim ile birlikte yine farklı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Mesleğimizin meselelerini çözmek ve birlikte dayanışmayı sağlamak için arkadaşlarımızla beraber çalışacağız. Yönetimdeki arkadaşlar ve yeni üyelerimiz ile her zamankinden farklı organizasyonlar yapıp meslektaşlarımıza ulaşacağız" diye konuştu. - BURSA