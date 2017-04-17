Grafik Tasarımcı Kimdir, Ne İş Yapar?

Reklam dünyasında sık sık duyulan sıfatlardan biri de Grafik tasarımcı. Peki Grafik tasarımcı kimdir, ne iş yapar? Kuartet Reklam Ajansı'nın kurucusu Korkut Bayraktar'a sorduk. Bayraktar cevapla.tv kameralarına bakın sorumuzu nasıl yanıtladı?