Grafeni Süperiletkene Dönüştürdüler

Araştırmacılar, fizik dünyasının mucize maddesi grafenin gücünden faydalanmanın yollarını aramaya devam ediyorlar. University of Cambridge araştırmacıları, maddeyi bir süperiletkene dönüştürmenin yolunu bulduğuna inanıyor.



Süperiletkenler elbette yeni bir şey değiller, ancak normal şartlarda etkili olabilmeleri için çok düşük sıcaklıklara kadar soğutulmaları gerekiyor. Bu deneyde ise madde, mevcut sıcaklığında bırakıldı. Çoğu grafen projesinde olduğu gibi, bu proje de ilk günlerini geçiriyor ancak işe yaraması halinde elektronik cihazların üretim şekli baştan aşağı değişebilir.



Tüm maddeler, üzerinden geçen elektriğe karşı koyan bir dirence sahiptir. Bakır telde bu direnç seviyesi çok düşüktür, bu yüzden birçok elektronik cihazda ve bilgisayarda bakır kullanılır. Ahşap ise kuru olduğunda en yüksek dirence sahiptir; zaten bu yüzden telefonumuz ağaçlardan yapılmaz.



Elektrik, dirence sahip bir maddeye rastladığında, diğer uca ulaşabilmek için bir mücadele vermesi gerekir. Telefonunuz işte bu yüzden, boşa giden gücün ısıya dönüşmesiyle ısınır. Süperiletkenler herhangi bir dirence sahip olmadığından, kullanıldıklarında ortaya ısı çıkmaz. Örneğin bilgisayar yongaları, süperiletkenlerden faydalansaydı, fan ve heatsink'lere ihtiyacımız olmayacaktı.



Süperiletkenler bugün en çok MRI makinelerinde ve manyetik raylı trenlerde kullanılıyor ancak özellikleri sadece çok düşük sıcaklıklarda kendini gösteriyor. Soğutulmaya ihtiyaç duymayan bir süperiletken ise çok güçlü bir şeye dönüşebilir.



Araştırmacılar, grafenin bir süperiletken işlevi görebileceğini daha önce de düşünmüşler, ancak bu yeteneği ortaya çıkaramamışlardı. Şimdi ise grafenin praseodimyum seryum bakır oksitle birlikte kullanılmasıyla ortaya yeni bir süperiletken çıktı. Ancak henüz yapılması gereken çok fazla deney, test ve çalışma olduğundan, emin olabilmek için biraz beklememiz gerekecek.