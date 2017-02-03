Gpu-Z ile Ekran Kartınızı Öğrenin!

Ekran kartınızın kod adı, bellek boyutu ve tipi, çekirdek frekansı ve çok daha fazlasını TechPowerUp GPU-Z ile öğrenebilirsiniz.



Ücretsiz bir araç olan GPU-Z, kuruluma ihtiyaç duymuyor ve ekran kartınızla ilgili önemli bilgileri önünüze seriyor. Nvidia, ATI ve Intel grafik yongalarını destekleyen araç, GPU bilgilerini, görüntü bilgilerini, overclock bilgilerini gösterebiliyor ve PCI-Express yapılandırmasını sınamak üzere GPU yükleme testi yapabiliyor.



Ekran kartınızın BIOS'unu yedekleme yeteneğine de sahip GPU-Z, Windows XP, Vista, Windows 7, 8 ve Windows 10'u destekliyor.



İndirin: TechPowerUp GPU-Z