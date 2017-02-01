Gözünü Aç Kapa Çiz

Sanat dolu etkinlikler çocukları bekliyor!



Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" sergisini ziyaret eden çocuklar, eserlerdeki portreleri inceliyor, karakterler üzerinde konuşuyor. Atölye çalışmasında çocuklar, bu karakterleri akıllarında kaldığı haliyle çizmeye çalışıyor. Ardından önlükleri, eldivenleri giyerek müzik eşliğinde duvarlara asılı büyük kağıtlara akrilik boya ve fırça kullanarak, gözleri kapalı bir şekilde akıllarında kalan karakterleri boyamaya çalışıyor. Bir hatırlama ve resmetme oyunu gibi ilerleyen süreçte çocuklar, gördüklerini kendi zihin süzgeçlerinden geçirerek yeniden üretirken eğleniyor ve evlerine götürebilecekleri portreler üretiyor.



Not: Yedek kıyafetle atölyeye gelmeniz rica edilir.



Yaş Grubu: 7-12 yaş



Kontenjan: 10 kişi



Eğitmen: Atölye Mil



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