Mavi Şirinler Anaokulu'nca, çocuklara namazı sevdirmek için "Gözümün Nuru Namaz" etkinliği düzenlendi.



Ataşehir'de bulunan Mimar Sinan Camisi'ndeki etkinlikte bir araya gelen 70 farklı anaokulundan 2 bin 600 çocuk, kuşluk namazı kıldı. Daha sonra, cami avlusunda masal karakterleri kostümü giyen animatörler eşliğinde eğlenen çocuklar, ikram edilen pamuk şekerini yedi.



AA muhabirine açıklama yapan Mavi Şirinler Anaokulu Müdürü Hülya Demir, her yıl nisan ayında yaptıkları etkinliğin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Demir, "Amacımız çocuklarımıza namazı sevdirmek, camilerde çocuk seslerinin artmasını sağlamak, camilere ilgiyi arttırmak ve bizim milli, manevi değerlerimizin çocuklarımız tarafından öğrenilmesini sağlamak." dedi.



İlk defa 500 anaokulu çocuğuyla yola çıktıklarını belirten Demir, şöyle konuştu:



"Bu sene dördüncü yılımız ve 2 bin 600 çocuğa ulaştık. Bugünkü etkinliğimizi tam bir şenliğe dönüştürdük. Çocuklarımız için önceden hazırladığımız paketlerimiz vardı. Bu paketlerde üzerinde 'Camiler çocuk sesleriyle güzel' yazan rozetler, etkinliğin isminin yazdığı tişörtler, başörtüler, takkeler ve boyama kitabı hediye ettik. Camiye tişörtleri giyerek geldiler. Kuşluk namazı kılarak, duamızı ettik."



Etkinliğin amacına uygun geçtiğini kaydeden Demir, "Bu etkinliği her yıl sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bu etkinliğe yıllar geçtikçe daha çok katılımın olması, bizi gelecek nesiller adına çok sevindiriyor. İnşallah yeni Türkiye'de yepyeni bir nesil gelir. Asım'ın nesli gelir inşallah. O nesil, geleceğin Türkiyesinin de liderleri olur." diye konuştu.