Göztepe'ye Yeni Sponsor

İzmir'in köklü spor kulübü Göztepe, yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Göztepe, lig sonuna kadar tüm maçlarına "Mahall Bomonti İzmir" logolu formayla çıkacak.



TFF 1. Lig'de lider Göztepe, Türkerler Holding ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Mahall Bomonti İzmir projesinin tanıtım ofisinde düzenlenen basın toplantısında Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker ve Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in yanı sıra Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, futbolcular Adis Jahovic, Benjamin Fuchs ve Günay Güvenç hazır bulundu.



İmzalanan anlaşmaya göre Göztepe, sezon sonuna kadar tüm resmi lig, Türkiye Kupası ve özel müsabakalarında formaların göğüs bölümünde "Mahall Bomonti İzmir" logolu formasıyla çıkacak. Antrenman formalarında ise "Türkerler" logosu bulunacak.



İzmir'in Süper Lig hasretini sona erdirmek için var güçleriyle mücadele ettiklerini kaydeden Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, "Ülkemizin her alanda birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bugünlerde, İzmirimize değer katacak bu birlikteliğin oluşmasında büyük katkı sağlayan Kazım Türker ve ekibine de bir kez daha teşekkür ediyorum, işbirliğinin her iki kurum açısından da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Türkiye'ye Avrupa'dan ilk sportif başarıları getiren Göztepe ile işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, "Hedefimiz Göztepe'ye önce Süper Lig ardından yine uluslararası arenalara çıkarma hedefinde katkı sağlamak" dedi.



Törenin sonunda, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Sepil, Kazım Türker'e kendi adının yazılı olduğu forma hediye etti. - İZMİR