Göztepe, Türkerler Holding'le Sponsorluk Sözleşmesi İmzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Türkerler Holding ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.



Holdingin "Mahall Bomonti" İzmir projesinin tanıtım ofisindeki imza töreninde konuşan Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, Türkiye'ye Avrupa'dan ilk sportif başarıları getiren Göztepe Spor Kulübü ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.



Göztepe'nin önce Süper Lig'e ardından yine uluslararası arenalara çıkma hedefine katkı sağlamak istediklerini belirten Türker, "Köklü geçmişi, seyircisi ve zaferleriyle İzmir'i İzmir yapan değerlerden biri olan Göztepe'nin yanında olmak bizim için büyük mutluluk." dedi.



Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de İzmir'in Süper Lig özlemini sona erdirebilmek için mücadelelerini sürdürdüklerini aktardı.



Türkiye'nin en önemli holdinglerinden Türkerler Holding ile çok değerli bir sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını belirten Sepil, "Ülkemizin her alanda birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bugünlerde, İzmirimize değer katacak bu birlikteliğin oluşmasında büyük katkı sağlayan Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum, iş birliğinin her iki kurum açısından da hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.



Törende, Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular Gosso, Fuchs, Günay Güvenç ve Jahovic de yer aldı. Futbol takımının göğüs reklamı holdingin projelerinden "Mahall Bomonti" olacak.