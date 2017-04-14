Göztepe-Selçuklu Belediyespor: 41-30

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe, konuk ettiği Selçuklu Belediyespor'u rahat yenerek avantaj sağladı: 41-30.

Göztepe-Selçuklu Belediyespor: 41-30

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe, konuk ettiği Selçuklu Belediyespor'u rahat yenerek avantaj sağladı: 41-30.

Bülent Özkul Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını Gera ve Baran'ın 2 golüyle 3-1 önde geçen Uçan Adamlar, Semenov, Gökhan, ve Alex'le hücumda etkili oldu ve ilk molaya 19-14'lük üstünlükle girdi. Molanın ardından yine baskısını sürdüren Göztepe, ilk yarıyı ise 23-19 galip bitirdi. İkinci yarıda ilk 10 dakikayı 29-22 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar, salondan 11 gol farkla galip ayrılmasını bildi. Göztepeli taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. - İzmir

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