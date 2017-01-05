Göztepe, 'Şampiyonluk Garantili Futbolcu' Murat Akın'ı Transfer Etti

TFF 1. Lig'in ilk devresini lider kapatan Göztepe, son olarak İsviçre'nin Wil 1900 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Murat Akın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sözleşme imzalayan Murat Akın'ın sarı-kırmızılıların Antalya kampına katıldığı bildirildi.

Belçika'nın Beveren takımından 2008'de Kasımpaşa'ya transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Murat Akın, 2008-2016 yıllarında çeşitli takımlarda 176'sı 1. Lig, 44'ü Süper Lig ve 26'sı Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere toplam 246 maçta görev aldı.

"ŞAMPİYONLUK GARANTİLİ" FUTBOLCU!

Futbol kariyerine Belçika'nın Beveren takımında başlayan Murat Akın, 'TFF 1. Lig'de şampiyonluk garantili futbolcu' olarak biliniyor. 2008-2016 yılları arasında TFF 1. Lig'de forma giyen tecrübeli oyuncu, bu süreçte oynadığı bütün takımlarla şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kasımpaşa'yı 2 kez Süper Lig'e çıkaran Murat Akın, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Flemenkçe konuşabiliyor.

Orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Wil 1900 takımında 15 maç oynadı, 2 gol attı.

Murat Akın'ın yaşadığı şampiyonluklar:

2008-2009 Kasımpaşa

2010-2011 Orduspor

2011-2012 Kasımpaşa

2012-2013 Konyaspor

2013-2014 Başakşehir

2014-2015 Kayserispor

2015-2016 Karabükspor