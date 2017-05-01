Göztepe'nin Süper Lig İnancı Sürüyor

TFF 1'inci Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek ilk 2 şansını mucizelere bırakan Göztepe'de Teknik Direktör Yılmaz Vural camiaya sükunet çağrısı yaptı. Karamsarlığa kapılmaya gerek olmadığını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Belki ilk 2 umudumuz bitti ama Süper Lig'e çıkma ihtimalimiz devam ediyor. Panik yapmanının gereği yok. Bu takım play off'tan hedefine ulaşacak. Asla pes etmeyeceğiz" dedi.



Çarşamba günü konuk edecekleri Sivasspor'u yenerek gönül alacaklarını ifade eden Vural, "Sivasspor müsabakası final havasında geçecek. Taraftarımızın önünde kazanacağımıza inanıyorum. Ardından oynayacağımız 3 maç biraz daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.



Sivasspor karşılaşmasında cezalı olan stoperler Lokman ve Emrecan'ın yanı sıra sağ bek Tanju ile kasığından sakatlanan orta saha oyuncusu Hakan'dan yararlanamayacaklarını hatırlatan Yılmaz Vural, "Eksikleri handikap olarak değerlendirmiyorum. Bu futbolcularımızın yerine oynayacaklar için de yeni bir şans doğacak. Bizde yedek-as ayrımı yok. Tüm oyuncularıyla biz bir takımız" dedi. Evkur Yeni Malatyaspor maçında rakibine kafa attığı için kırmızı kart gören ve oyundan çıkarken formasını yırtan Lokman'a bazı taraftarların gösterdiği tepkiyi değerlendiren Yılmaz Vural, "Tamamen kazanma hırsından kaynaklanan bir davranış. Lokman giydiği formanın ne kadar kutsal olduğunu biliyor" dedi. - İzmir