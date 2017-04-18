Göztepe'nin Gözü Hentbolda 2'ncilik

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde pazar günü deplasmanda Beykoz Belediyespor'a konuk olacak Göztepe gözünü ikinci sıraya dikti.



Antrenör Adnan Öztürk, Avrupa kupalarına katılmayı henüz matematiksel olarak garantileyemediklerini belirtirken şunları söyledi:



"Sıralamada 32 puanla 3'üncü basamaktayız. Bu hafta karşılaşacağımız Beykoz da 36 puanla 2'nci. Kalan 2 maçımızı kazanıp, Beykoz'un kaybetmesini bekleyeceğiz. Bu ihtimaller gerçekleşirse Eurochallenge Cup yerine EHF Cup'a katılabiliriz. Ancak hangi turnuva olursa olsun Göztepe'nin adını uluslararası alanda duyuracağız." - İzmir