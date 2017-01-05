Göztepe Murat Akın ile 1.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 31 puanla zirvede tamamlayan Göztepe, İsviçre'nin FC Will takımından orta saha oyuncusu Murat Akın ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Murat akın futbolculuk yaşamında TFF 1'inci Lig'de iki kez Kasımpaşa, birer kez de Orduspor, Konyaspor, Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Kardemir Karabükspor'da şampiyonluk yaşadı.



Sarı kırmızılı formayla da Süper Lig'e yükselme mutluluğunu tatmak istediğini belirten Murat, "Göztepe Türkiye'nin en büyük camialarından biri. İkinci yarıda liderliği korumak için büyük bir mücadele göstereceğiz. Taraftarımızın huzuruna çıkacağım günü iple çekiyorum" dedi. Murat, imza töreni sonrası Antalya kampına katılarak çalışmalara başladı.



Öte yandan teknik direktörü Okan Buruk, Gökhan Karadeniz'in ardından golcü Famoussa Kone ile de yolları ayırdıklarını açıkladı. Kone'nin Antalya'dan ayrılarak kiralık olarak anlaştığı Samsunspor'un kampına gittiğini belirten genç teknik adam, "İkinci yarıda Gökhan Bandırmaspor, Kone ise Samsunspor forması giyecek. İki futbolcumuzun gelişimini yakından takip edeceğiz. Gökhan ve Kone sezon sonunda yeniden aramıza katılacak" diye konuştu.



Bu arada sol bek arayışlarını sürdüren Göztepe'nin Hollanda'nın Herenveen takımında görev yapan Caner Cavlan'la ilgilendiği iddia edildi. 24 yaşındaki futbolcuya Adanaspor'un da talip olduğu, iki kulübün Caner'i almak için yarıştığı öne sürüldü.



Göztepe'nin Medipol Başakşehir'den bonservisini almak için yoğun uğraş verdiği stoper Gençer Cansev'e sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. 28 yaşına giren tecrübeli oyuncuya dün akşamki antrenman sonrası Brezilya usulü kutlama yapıldı. Un ve yumartaya bulanan Gençer'e pasta da kesildi. Teknik ekibe ve takım arkadaşlarına teşekkür eden Gençer, sezon sonu şampiyonluğu kutlayacaklarını söyledi.





- İzmir