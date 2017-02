Göztepe Kulübü Başkanı Sepil Açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, ilk yarıdaki dinamik, çok koşan yapılarına tekrar kavuşacaklarını bildirdi.



Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde planladıkları şekilde davrandıklarını, belli noktalardaki futbolcu eksikliklerini tamamladıklarını söyledi.



Birçok oyuncunun menajerler aracılığıyla Göztepe'ye gelmek istediğini kaydeden Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İyi bir kadromuz olduğunu biliyorduk ve bir kaç takviye ile yolumuza devam etme kararı aldık. Bu ilerde de böyle olacak. TFF 1. Lig'de transfer yasağı olan takımlar dışında en az transfer yapan takımlardan biriyiz. Doğru olanın bu olduğuna inanıyoruz. Kadromuzdan çok mutluyuz. Giden arkadaşlarımız arasında Leroy George dışındakilerin bizimle devam eden kontratları var ancak takımda çok az oynama şansı buluyorlardı. Biz ne dediysek onu yaptık, kimse bizden onlarca oyuncu almamızı beklemesin."



Sepil, ligin ikinci bölümünde Denizlispor ve Büyükşehir Gaziantepspor karşısındaki sonuçları beklemediklerini ancak TFF 1. Lig'in diğer liglere hiç benzemediğini ve sürpriz sonuçlar alınabildiğini söyledi.



Ligde hiçbir maçın sonucunun önceden tahmin edilemediğini bildiren Sepil, şunları kaydetti:



"İlk 2 haftada aldığımız sonuçlarda ara transfer döneminde gelen oyuncuların maç hazırlıklarının olmamasının da etkisi oldu, Ziraat Türkiye Kupası maç trafiği de vardı. İlk yarıdaki dinamik, çok koşan yapımıza tekrar kavuşacağız. Maalesef her başarısızlıkta dünyalar yıkılıyor ve eleştiriliyoruz. İzmir'in Süper Lig'de bir takıma ihtiyacı var. Mevcut durum içinde bunu gerçekleştirebilecek en güçlü ekip Göztepe."



Sepil, Süper Lig'e çıkma yolunda mücadele ettikleri rakiplerinin şehirlerinden aldığı desteği kendilerinin İzmir'den görmediğini belirterek, "Bizim Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan bir taraftarımız var. Ancak şehirden destek alamıyoruz, diğer takımlar da aynı durumda. Şampiyon olmak için şampiyon gibi davranmak lazım." dedi.



Eleştirilerin kendisini etkilemediğini kaydeden Sepil, "Başarının veya başarısızlığın en büyük sorumlusu benim. İzmir olarak biz içimizden, şehrin her tarafından nasıl şampiyonlar çıkarırız, bunu düşünmemiz gerekiyor." diye konuştu.