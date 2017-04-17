Göztepe Kritik Virajda

, TFF 1'inci Lig'deki son maçında Boluspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Göztepe, 28'inci hafta randevusunda yarın kümede kalma mücadelesi veren Bandırmaspor'a koınuk olacak. 17 Eylül Stadı'nda saat 13.00'tea başlayacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek. Sarı kırmızılı ekipte kasığından sakatlanan Segbefia ile sol dizinde şişlik olan Murat da Bandırma'ya götürülürken, iki futbolcunun oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netleşecek.



Göztepe'de göreve başladıktan sonra çıktığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Teknik Direktör Yılmaz Vural, Bandırmaspor ile sezonun en kritik maçlarından birini oynayacaklarını söyledi. Rakiplerinin kümede kalmak için mücadele ettiğini hatırlatan Vural, "Biz de Süper Lig için son kozlarımızı oynuyoruz. Kaybedersek çok büyük avantaj yitireceğiz. Sabrederek, tempomuzu rakibe göre ayarlayarak oynayacağız. Kazanıp, yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi. - İzmir