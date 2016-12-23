TFF 1. Lig'de 16. haftaya lider giren Göztepe, yarın Samsunspor'a konuk olacak.
Geçen hafta Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Göztepe, yarın Samsunspor'u yenerek ilk bölümü lider tamamlamayı hedefliyor. Dış sahada son 3 maçtır galip gelemeyen Göztepe, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Müsabaka için Samsun'a giden sarı-kırmızılı ekipte Gökhan Karadeniz ve Tanju Kayhan kadroda yer almıyor.
İki takım arasında liglerde oynanan 30 maçta Göztepe'nin 14, Samsunspor'un 9 galibiyeti bulunurken, 7 karşılaşma da berabere sona erdi.
Samsunspor ile Göztepe arasında Samsun 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.
Göztepe, İlk Bölümü Lider Bitirme Peşinde
TFF 1. Lig'de 16. haftaya lider giren Göztepe, yarın Samsunspor'a konuk olacak.
TFF 1. Lig'de 16. haftaya lider giren Göztepe, yarın Samsunspor'a konuk olacak.
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