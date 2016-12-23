Göztepe, İlk Bölümü Lider Bitirme Peşinde

TFF 1. Lig'de 16. haftaya lider giren Göztepe, yarın Samsunspor'a konuk olacak.



Geçen hafta Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Göztepe, yarın Samsunspor'u yenerek ilk bölümü lider tamamlamayı hedefliyor. Dış sahada son 3 maçtır galip gelemeyen Göztepe, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.



Müsabaka için Samsun'a giden sarı-kırmızılı ekipte Gökhan Karadeniz ve Tanju Kayhan kadroda yer almıyor.



İki takım arasında liglerde oynanan 30 maçta Göztepe'nin 14, Samsunspor'un 9 galibiyeti bulunurken, 7 karşılaşma da berabere sona erdi.



Samsunspor ile Göztepe arasında Samsun 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.