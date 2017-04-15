Göztepe Hentbolde Avrupa'ya Yakın

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde son sıradaki Selçuklu Belediyespor'u evinde 41-30 yenen Göztepe, Eurochallenge Cup'a katılmak için avantaj yakaladı.



Zayıf rakibi karşında hücumda etkili bir performans sergileyen sarı kırmızılıların Antrenörü Adnan Öztürk, bitime 2 hafta kala hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım attıklarını söyledi. Öztürk, "Beykoz Belediyespor ve Trabzonspor'u da yenerek Eurochallenge Cup vizesini alacağız. Hedefimiz Göztepe'nin adını Avrupa'da en iyi şekilde duyurmak" dedi. - İzmir