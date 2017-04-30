Göztepe Hentbolde Avrupa Vizesi Aldı

HENTBOL Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Göztepe, sezonun son maçında Trabzonspor'u 22-20 mağlup edip Eurochallenge Cup'a katılmaya hak kazandı.



Bülent Özkul Spor Salonu'nda oynanan maça Babasafari, Alex, Baran, Semenov, Gökhan, Kerem ve Dragan Vrgic yedilisi ile çıkan Göztepe, ilk molaya 7-5 üstünlükle girdi. Başabaş geçen ilk devreyi 11-10 önde tamamlayan Göztepe, 36'ıncı dakikada 18-11 üstünlüğü ele geçirdi.



Toparlanan Trabzonspor farkı eritse de Göztepe salondan 22-20 üstünlükle ayrıldı.



Ligi 3'üncü sırada tamamlayıp Avrupa vizesi alan sarı kırmızılılar mücadelenin ardından büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren taraftarlar oyuncuları bağrına basarken, ortalık "En büyük Göztepe" tezahüratlarıyla inledi. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz Gürsel Aksel Tesisleri'ne yapılacak yeni stat için salonun yıkılacağını belirterek, "Trabzonspor sınavı Bülent Özkul Spor Salonu'na veda maçıydı. Bu anlamlı müsabakayı kazanıp Eurochallenge Cup'a katılmayı garantiledik" dedi. Antrenör Adnan Öztürk de takımını kutladığını söyledi. Öztürk, "Tekrar Göztepe'nin ismini uluslararası arenada duyuracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



- İzmir