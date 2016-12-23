Göztepe Hentbolda Trabzonspor'a Karşı

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde geçen hafta sahasında Beykoz Belediyespor ile 22-22 berabere kalan 15 puana sahip 5'inci sıradaki Göztepe ilk yarının son karşılaşmasında yarın sonuncu Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.



19 Mayıs Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te start alacak, Göztepe'de sakatlığı bulunan Harun forma giyemeyecek.



Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, her konuda anlaşma sağladıkları antrenör Adnan Öztürk ile henüz sözleşme imzalamadıklarını ve takımı salona yardımcı antrenör İbrahim Belet'in çıkaracağını söyledi. Durmaz, "Adnan Öztürk de maçı tribünden izleyecek. Trabzonspor karşılaşmasından sonra Adnan hocayla sözleşme yapacağız" dedi. - İzmir