- Göztepe evinde güldü

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural:

"İyi oynayarak kazandık"



İZMİR - Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Göztepe'de Teknik Direktör Yılmaz Vural, iyi oynayarak kazandıkları için gelecek haftalara umutlu gireceklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Göztepe, rakibini 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, iyi oynayarak kazandıklarını ifade ederek, "Taraftarımızı yaptığımız ve yapamadığımız şeylerle çok heyecanlandırdık. Kazanmamız gereken bir maçtı. İyi oynayarak kazanırsak gelecek maçlara umut getirecekti ve bunu başardık" dedi.

Santradan kalelerinde gördükleri golle ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Dünyada olmayan şey başımıza geldi. Belki bu kural değişikliğinin ilk örneğini yaşadık, santradan gol yedik. Kalecimiz de beklemiyordu. Tiago, çok akıllı bir vuruşla hepimizi şoke etti. Türkiye'ye de bir katkımız oldu belki bu pozisyonla" diye konuştu.

Galibiyeti Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'e hediye ettiklerini anlatan Vural, "İyi niyetle bu işleri yapan başkanımın çektiği sıkıntıları birlikte yaşıyoruz" dedi.