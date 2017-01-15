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Göztepe-Denizlispor Maçından Ek Notlar

Göztepe-Denizlispor Maçından Ek Notlar

DENİZLİSPOR'un 41'inci dakikada attığı gol sonrası protokol tribününde gerginlik yaşandı.

Göztepe-Denizlispor Maçından Ek Notlar

DENİZLİSPOR'un 41'inci dakikada attığı gol sonrası protokol tribününde gerginlik yaşandı. Gole sevinen Denizlisporlu yöneticilere Göztepeli taraftarlar sert tepki gösterdi. Bir anda tansiyon yükselirken, Göztepe yönetimi araya girerek futbolseverleri sakinleştirmeye çalıştı. Ardından emniyet mensuplarının da protokol tribününe gelmesiyle olaylar büyümeden engellendi.

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Denizlispor, Göztepe, Futbol
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