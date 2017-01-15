Göztepe-Denizlispor: 2-4





STAT: Bornova



HAKEMLER: Murat Özcan (xx), Cemal Bingül (xx), Mehmet Yıldırım (xx)



GÖZTEPE: Günay (x)- Fuchs (x) (Dk.46 Emre xx), Lokman (xx), Gençer (xx), Schwechlen (xx), Tayfur (xxx), Gosso (x), Murat (xx) (Dk.86 Sinan), Doğa (x) (Dk.56 George x), Halil (xx), Jahovic (xx)



DENİZLİSPOR: Kaan (xx)- Alperen (xx), Cenk (xxx), Berkan (xx) (Dk.60 Sankoh xx), Keremcan (xx) (Dk.87 Barış), Kappel (xxxx), Ömeralp (xx), Anıl (xx) (Dk.68 Moritz xxx), Burak (xx), Ziya (xx), Yasin (xxxx)



GOLLER: Dk.56 Tayfur, Dk.70 (penaltı) Jahovic (Göztepe), Dk.41, Dk.86. Yasin, Dk.81 Kappel, Dk.90+2 (penaltı) Moritz (Denizlispor)



SARI KARTLAR: Doğa, Murat, George, Tayfur (Göztepe), Burak, Keremcan, Cenk (Denizlispor)



TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Denizlispor'u konuk eden Göztepe rakibine 4-2 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Göztepe bu sonuçla 31 puanda kaldı, Denizlispor 24 puana yükseldi.



3'üncü dakikada Murat'ın sağ kanattan ortaladığı topa Lokman kafayı vurdu. Kaleci Kaan meşin yuvarlağı son anda çelerek tehlikeyi önledi.



24'üncü dakikada Halil sağ köşeden korneri kullandı. Arka direkteki Gençer'in kafa vuruşunda top yandan oyun alanını terk etti.



27'nci dakikada Jahovic'in pasına hareketlenen Gosso ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, kaleci Kaan gole izin vermedi.



41'inci dakikada Denizlispor öne geçti. Anıl'ın pasıyla sol çaprazdan ceza alanına sızan Yasin kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı, plaseyi vuran oyuncu ağları havalandırdı: 0-1.



52'nci dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Soldan ceza sahasına sokulan Halil pasını jahovic'e verdi. Makedon golcü altıpas üzerinden topu kale yerine dışarı gönderdi.



56'ıncı dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Halil'in sol kanattan ortaladığı topa Tayfur kafayı vurdu: 1-1.



68'inci dakikada ceza sahası dışından Anıl kaleyi yokladı, Günay son anda köşeden çıkardı.



70'inci dakikada Göztepe penaltı kazandı. Ömeralp'in Tayfur'u düşürmesiyle hakem Murat Özcan beyaz noktayı gösterdi. Jahovic penaltı vuruşunu gole çevirdi: 2-1.



74'üncü dakikada kendi sahasından aldığı topla Denizlispor kalesine kadar giden Halil bomboş durumdaki George'a pasını aktardı. George'un vuruşunda kaleci Kaan üçüncü gole izin vermedi.



81'inci dakikada Denizlispor skoru dengeledi. Kontratağa çıkan yeşil siyahlılarda Moritz'in pasıyla buluşan Kappel düzgün bir şutla fileleri havalandırdı: 2-2.



86'ıncı dakikada Denizlispor galibiyet golünü attı. Kappel'in ortaladığı topa röveşatayla vuran Yasin, kaleci Günay'ı çaresiz bıraktı: 2-3.



90+2'nci dakikada Denizlispor golleri dörtledi. Gosso'nun Moritz'i düşürmesiyle hakem penaltı düdüğünü çaldı. Atışı kullanan Moritz topu ağlarla buluşturdu: 2-4.



- İzmir