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Göztepe'den İyi Prova

Göztepe'den İyi Prova

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde ikinci yarıda zirve mücadelesinden kopmak istemeyen Göztepe, hazırlık maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 34-32 yendi.

Göztepe'den İyi Prova

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde ikinci yarıda zirve mücadelesinden kopmak istemeyen Göztepe, hazırlık maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 34-32 yendi. Antrenör Adnan Öztürk'ün yönetiminde ilk kez parkeye çıkan Uçan Adamlar'da ilk yarısı 15-15 sona eren müsabakada milli takım ile kampta olan Gökhan, Baran ve Yakup forma giyemedi. - İzmir

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