Göztepe'den İyi Prova

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde ikinci yarıda zirve mücadelesinden kopmak istemeyen Göztepe, hazırlık maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 34-32 yendi. Antrenör Adnan Öztürk'ün yönetiminde ilk kez parkeye çıkan Uçan Adamlar'da ilk yarısı 15-15 sona eren müsabakada milli takım ile kampta olan Gökhan, Baran ve Yakup forma giyemedi. - İzmir