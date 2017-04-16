Göztepe'de Yılmaz Vural'ın Hasreti: Deplasman Galibiyeti

TÜRKİYE 1'inci takımı Göztepe, salı günü deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçına 3 puan için hazırlanırken teknik direktör Yılmaz Vural, son 3 sezonda çalıştırdığı 5 farklı takımda çıktığı 14 deplasman maçında galibiyet alamamanın şanssızlığını kırmak istiyor.



Son deplasman galibiyetini 13 Mayıs 2014'te başında olduğu Mersin İdmanyurdu ile yaşayan Yılmaz Vural, daha sonra görev yaptığı Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği, Adana Demirspor ve Göztepe'de deplasman galibiyeti alamadı. Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı takımlar, bu karşılaşmalarda 12 yenilgi, 2 beraberlik aldı, yediği 41 gole karşılık 17 gol atabildi.



Bandırma'da yeni bir sayfa açmak istediğini söyleyen Yılmaz Vural, "Göztepe bu sezon ikinci yarıda İzmir dışında hiç maç kazanamadı. Ayrıca benim de deplasman karnemi düzeltme zamanım geldi. Bandırma'dan mutlu döneceğimize inanıyorum" dedi. Müsabakanın kesinlikle kolay geçmeyeceğini sözlerine ekleyen Vural, "Kağıt üzerinde kesin favori biziz. Ama çekişmeli bir maç olacağına inanıyorum. Biz sabrederek oynamalıyız. Erken gol bulamayabiliriz. Bu tür maçlarda kilit hemen açılmıyor. Zaman zaman tempomuz da düşecek ancak ne olursa olsun galibiyeti alacağız" diye konuştu.



YILMAZ VURAL'IN DEPLASMAN KARNESİ



2016-2017:



Boluspor-GÖZTEPE : 1-0



2015-2016:



Eskişehirspor-GENÇLERBİRLİĞİ : 2-0



Elazığspor-ADANA DEMİRSPOR : 3-2



Alanyaspor-ADANA DEMİRSPOR : 1-1



K.Erciyesspor-ADANA DEMİRSPOR : 2-2



Şanlıurfaspor-ADANA DEMİRPOR : 2-0



2014-2015:



Trabzonspor-KARDEMİR KARABÜKSPOR : 3-2



Akhisar Bld.-KARDEMİR KARABÜKSPOR : 5-1



Galatasaray-KARABÜKSPOR : 4-2



Beşiktaş-KARDEMİR KARABÜKSPOR : 2-1



Bursaspor-KARDEMİR KARABÜKSPOR : 7-1



Balıkesirspor-KARDEMİR KARABÜKSPOR : 4-2



K. Erciyesspor-KARDEMİR KARABÜKSPOR : 4-3



Adana Demirspor-OSMANLISPOR : 1-0 - İzmir