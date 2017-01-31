GÖZTEPE'nin Osmanlıspor'dan renklerine bağlamak istediği Tugay Kaçar'ın transferi suya düştü.
Bugün kulübe gelip sağlık kontrolünden geçen genç oyuncunun öğle saatlerinde 1.5 yıllık imza atacağı açıklanırken parasal konularda son anda ortaya çıkan anlaşmazlık yüzünden tarafların masadan kalktığı öğrenildi. Tugay'ın transferinden vazgeçtiklerini açıklayan teknik direktör Okan Buruk, "Son dakika ortaya çıkan bazı pürüzlerden dolayı Tugay'ı kadromuza katamadık. Transferi kapatıyoruz, kimseyi almayacağız. Mevcut kadromuz Süper Lig'e yükselmek için yeterli" dedi. - İzmir
Göztepe'de Tugay Kaçar Olmadı
GÖZTEPE'nin Osmanlıspor'dan renklerine bağlamak istediği Tugay Kaçar'ın transferi suya düştü.
GÖZTEPE'nin Osmanlıspor'dan renklerine bağlamak istediği Tugay Kaçar'ın transferi suya düştü.