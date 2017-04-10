Göztepe'de Sıkıyönetim

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde Boluspor'a 1-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural, 18 Nisan Salı günü İzmir'de oynanacakları Bandırmaspor maçı için takımında sıkıyönetim ilan etti.



"3 değil, 6 değil, 9 puan değerinde bir müsabakaya çıkacağız" diyen Yılmaz Vural, 28'inci haftada tüm rakiplerinin birbirleriyle karşılaşacaklarını hatırlatırken şunları söyledi:



"Sivasspor Ümraniyespor'la, Evkur Yeni Malatyaspor Eskişehirspor'la, Adana Demirspor da Giresunspor'la oynayacak. Kazanırsak Süper Lig için yeniden en güçlü adaylardan biri oluruz. Ancak bunun için özveri şart. Son 7 haftada herkes özel hayatından fedakarlık yapacak. İki saat bile bir yerde oturup çay içmeyeceğiz. Gecemizi gündüzümüzü tesislerde geçireceğiz."



Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında kendisinin de bu süreçte özel yaşantısını bir yana bırakacağını sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:



"Son 7 haftada benim çoluğum da, çocuğum da Göztepe olacak. Başka bir şey düşünmeyeceğim. Benim ve futbolcularımın sorumluluğu çok büyük. Başkanımızın emekleri, taraftarımızın sevgisi, camiamızın mutluluğu için gündelik hayatımızı unutacağız. Elbette burası askeriye değil ama fedakarlık yapmadan da başarı gelmiyor."



Bu arada Boluspor maçında sakatlanan Emre, Canberk ve Murat'ın tedavilerinin devam ettiği, bu oyuncuların Bandırmaspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alabilecekleri bildirildi.



"HÜCUMDA YETERSİZİZ"



Yılmaz Vural, takımın başında çıktığı Giresunspor ve Boluspor maçlarında hücum anlamında yetersiz kaldıklarını söyledi. Orta saha ve defansta problem yaşanmadığını dile getiren Yılmaz Vural, "Bu ligin en iyi ofansif futbolcularına sahibiz. Ancak 2 maçta toplam 4 pozisyon bulabilmişiz. Bu eksikliği bin an önce rafa kaldırmalıyız. Bandırmaspor maçına kadar bu problemi çözmek zorundayız" diye konuştu. - İzmir