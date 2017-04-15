Göztepe'de Hedef 3 Puan

TFF 1'inci Lig'de salı günü deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek Göztepe, 2014-15'te 2'nci Lig'de, bu sezon da ilk yarıda Bandırmaspor ile oynadığı karşılaşmalarda istediği sonuçları elde edemedi.



Göztepe, 2 sezon önce İzmir'de rakibine 4-1 mağlup olurken Bandırma'daki karşılaşma ise 0-0 sona erdi. Bu sezon Bornova Stadı'ndaki maçta sarı kırmızılılar yine hayal kırıklığı yaşadı. Bandırmaspor önünde 60'ıncı dakikaya 3-1 önde giren Göztepe, üst üste yediği gollerler sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılıp şampiyonluk yolunda 2 puan bıraktı.



Göztepe'de o maçta Halil, Gökhan Karadeniz ve Mehmet Erdem de direkt kırmızı kart gördü, dönemin Teknik Direktörü Okan Buruk tribüne gönderildi. Göztepe'nin başında çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi alan Teknik Direktör Yılmaz Vural, sezonun en zor maçlarından birini oynayacaklarını söyledi. Bandırmaspor'un kümede kalma mücadelesi verdiğine dikkat çeken Vural, "Çok kritik bir dönemece giriyoruz. İlk 2 şansımızı sürdürmek istiyorsak mutlaka kazanmalıyız. Stres yüklü bir karşılaşma olacak. Sakin olan, basit oynayan galibiyeti alır. Bizim kadromuz tansiyonu yüksek maçları rahat kaldırabilecek kapasitede ve tecrübede" diye konuştu. - İzmir