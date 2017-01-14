Göztepe'de Hedef 3 Puan

TFF 1'inci Lig'de zirveye kurulan Göztepe ile Denizlispor yarın Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. Bornova Stadı'nda Murat Özcan'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ev sahibi Göztepe'de Togo Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'na giden orta saha Segbefia'nın yanı sıra sakatlıkları süren Hakan ve sol bek Tanju görev yapamayacak. Yeşil siyahlılarda ise tedavileri devam eden Sankoh ve Perovic'in durumları maç saatinde netleşecek.



TRT Spor'dan yayınlanacak karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 70 TL, numaralı tribün 37 TL, maraton tribün 20 TL ve kale arkası 15 TL olarak belirlendi. Denizlispor'u yenerek liderlik koltuğunu bırakmayacaklarını belirten Göztepe teknik direktörü Okan Buruk, "Taraftarımızın desteği ile ikinci yarıya galibiyetle başlayacağız" dedi. Denizlispor'u çalıştıran Ali Tandoğan ise takımına güvendiğini belirterek, "Zor bir deplasmana çıkıyoruz ancak istediğimizi alacağız" diye konuştu.. - İzmir