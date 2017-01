Göztepe'de Hayal Kırıklığı

GÖZTEPE, 2016-2017 sezonun ikinci yarısına hayal kırıklığı ile başladı. Sarı kırmızılılar ligde ve kupada üst üste aldığı mağlubiyetlerle hayal kırıklığı yarattı. TFF 1'inci Lig'de devre arasında lider giren Göztepe, hafta sonunda evinde Denizlispor'a 4-2 yenilerek koltuğu Eskişehirspor'a kaptırırken, dün de Sivasspor'a yine İzmir'de 2-0'lık skorla mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda etti.



İç sahada iki kritik maçı da kaybeden sarı kırmızılı ekip, sergilediği futbolla da taraftarına ümit vermedi. Tribünler Sivasspor karşılaşması sonrası bazı oyunculara tepki gösterirken, futbolcularını sert bir dille uyardığı öğrenilen teknik direktör Okan Buruk ise pazar günü oynanacak Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçıyla ligde yeni bir sayfa açacaklarını söyledi.



Denizlispor mağlubiyetinin ardından, "Futbolun içinde üzüntüler de olacak. Yeniden ayağa kalkacağız" diye Buruk, Sivasspor yenilgisi için camiadan özür diledi.



Ligin kendileri için çok daha önemli olduğunu dile getiren genç çalıştırıcı, "Evimizde yenilip elenmek hepimizi üzdü. 4 topumuzun direkten döndüğü müsabakada büyük şanssızlık yaşadık. Kupada elbette hedefimiz vardı ancak bunu gelecek sezonlara erteledik. Tüm gücümüzü Büyükşehir Gaziantepspor maçına yansıtacağız" yorumunu yaptı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarına start veren İzmir ekibinde sakat olan orta saha Hakan Barış ve sol bek Tanju Kayhan'ın tedavileri sürüyor. İki futbolcunun bu hafta da takımdaki yerlerini alamayacağı belirtildi.



ESKİ DOSTLAR RAKİP OLUYOR



TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, eski teknik direktörü Metin Diyadin ve devre arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan kiraladığı sol beki Mehmet Erdem Uğurlu'yu konuk etmeye hazırlanıyor. Göztepe'nin başındayken 2014-2015 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan ancak geçen sezonun 20'inci haftasında takımdan ayrılan Metin Diyadin kendisi için oldukça duygusal bir maça çıkacağını söyledi.



Göztepe'nin her zaman kalbinde yeri olduğunu dile getiren Diyadin, "Göztepe'de hem futbolcuyken hem de teknik direktörken güzel günler yaşadım, şampiyonluklar gördüm. Şu an Büyükşehir Gaziantepspor'un başarısı için çalışıyorum. Son 5 maçı kazanamadık. Göztepe iyi bir takım. Ancak bizim de şiddetle galibiyete ihtiyacımız var. Umarım herkesin keyif alacağı bir müsabaka izlettiririz" dedi. Pazar günkü maçta Mehmet'in de sahaya on birde çıkması bekleniyor.





- İzmir