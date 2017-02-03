Göztepe'de Gosso Farkı

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe'nin Fildişi Sahilli kaptanı Jacques Gosso, takımın istikrar abidesi oldu.



Sarı kırmızılı ekibe 2015-16 sezonunda Gençlerbirliği'nden gelen tecrübeli futbolcu, 48 maçta forma giyip 4191 dakika sahada kalarak son 6 sezonda transfer edilen 18 yabancıya fark attı. Geçen sezon 30, bu sezon 18 karşılaşmada görev yapan 33 yaşındaki Gosso'yu 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında 40 maçta oynayıp 2912 dakika süre alan Theo Weeks izledi.



Göztepe'de Gosso ve Weeks'in ardından en çok forma şansı bulan 3'üncü oyuncu ise devre arasında gönderilen Leroy George oldu. George, Weeks'ten 1 maç fazla oynamasına rağmen, 2629 dakika sahada kaldı.



Son yıllarda yabancı transferlerinde istediği verimi alamayan Göztepe'de bu süreçte en az şansı Paulinho buldu. Sadece 5 müsabakaya çıkan Portekizli futbolcu, 2012-13'te geldiği Göztepe'de 186 dakika oynayıp lig bitiminde ülkesine döndü. Sarı kırmızılılarla 2001-02 ve 2002-03 sezonlarında Süper Lig'de 56 maça çıkan Güney Afrikalı Mkhalele ise 4534 dakika ile şimdilik Gosso'nun önünde yer alıyor.



2011-12'den beri ülkemizde top koşturan Gosso, Orduspor, Mersin İdmanyurdu, Gençlerbirliği ve Göztepe'de toplam 136 maça çıktı. Göztepe'de bu sezon en çok sahada kalan isim ise diğer bir yabancı Leo Schwechlen. Fransız stoper toplam 27 müsabakada 1800 dakika görev yaptı.



FUTBOLCU MAÇ DAKİKA



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Jacques Gosso 48 maç 4191 dk

Leroy George 41 maç 2629 dk

Theo Weeks 40 maç 2912 dk

Bradley Grobler 29 maç 2419 dk

Leo Schwechlen 27 maç 1800 dk