Göztepe'de Golcüler Sustu Takım Durdu

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Boluspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek son 5 maçta 4'üncü mağlubiyetini alan Göztepe'de hücum oyuncuları bu periyotta adeta yokları oynadı. Göztepe bu 5 müsabakada rakip fileleri sadece 3 kez havalandırırken, takımın en önemli silahları Jahovic ile Halil 1'er gol attı, kanatlarda görev yapan Tayfur ve Sinan'ın yanı sıra santrfor Umut ise skor üretemedi. Gol ayaklarının susmasıyla üst üste kayıplar yaşayan Göztepe 5 karşılaşmanın 3'ünde fileleri sarsmayı başaramadı. Göztepe, gol atamadığı Ümraniyespor, Eskişehirspor ve Boluspor maçlarını da puan alamadan tamamladı.



Sarı kırmızılı ekip, 23'üncü haftaya kadar yalnızca 3-0 kaybettiği Sivasspor müsabakasında gol sevinci yaşayamazken, hücum oyuncularının suskunluğa büründüğü son 4 haftanın 3'ünü boş geçerek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Teknik Direktör Yılmaz Vural, takımın başında çıktığı Giresunspor ve Boluspor maçlarında sadece 4 gol pozisyonu üretebildiklerine dikkat çekerek, "Bandırmaspor sınavıyla yeni bir sayfa açacağız. Golcü kimliğimizi mutlaka kazanacağız. Süper Lig'e yükselmek istiyorsak sürekli hücumu düşünmeliyiz. Bu ligin en iyi futbolcuları bizim kadromuzda yer alıyor" diye konuştu.



- İzmir