Göztepe'de Artık Hedef Play Off

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Bandırmaspor'a 3-1 yenilerek son 6 maçta 5'inci mağlubiyetini alan ilk 2 yarışına havlu atan Göztepe, geçen sezondan daha kötü bir ikinci yarı performansı ortaya koydu. İki sezondur iyi başladığı lig maratonunda arkasını getiremeyen Göztepe, 2015-2016'da ikinci yarının ilk 12 maçında 22 puan kaybederken, bu sezon ise 24 puan yitirdi.



Geçen sezon devreyi 26 puanla Süper Lig potasının sadece 3 puan gerisinde 7'inci tamamlayan sarı kırmızılılar play off'a kalamadan ligi bitirmişti. Bu sezon da devre arasına 31 puanla lider giren Göztepe, yine ikinci devrede büyük düşüş yaşayarak aynı senaryo ile karşı karşıya kaldı. Başkan Mehmet Sepil ise bu başarısızlığın bir tesadüf olmadığını ifade ederek, "İki defa aynı durum yaşanmaz, yönetim olarak hatalar yaptık" değerlendirmesinde bulundu.



Özellikle yanlış transfer politikası izlediklerini belirten Sepil, "Ben tesadüflere inanmıyorum. Bu hatalar bize hep ders oluyor. Tek düşüncemiz kalan 6 maçı kayıpsız geçerek play off oynamak" dedi.



Teknik Direktör Yılmaz Vural da kimsenin moralini bozmaması gerektiğini söyledi. "Henüz hiçbir şey kaybetmedik" diyen Vural şunları söyledi:



"Süper Lig'e direkt yükselme şansımız belki zayıf ama kesinlikle play off'un dışında kalmayacağız. Kadromuz kaliteli. Bir maç kazanırsak gerisi gelecek" diye konuştu. Futbolcularından panik yapmamalarını ve strese girmemelerini de isteyen Vural, "Takımda bir endişe hakim. Üzerimizdeki baskı artıkça, futbola kendimizi veremiyoruz. Cumartesi evimizde oynayacağımız Adana Demirspor maçında taraftarımız bize sahip çıksın. Onların desteği ile kötü günleri atlatırız.



Bornova Stadı'nda cumartesi günü konuk edeceği Adana Demirspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek isteyen Göztepe, rakibi ile oynadığı son 7 lig maçını da kaybetti. Adana Demirspor'dan bu süreçte puan alamayan Göztepe, sezonun ilk yarısında da Adana'daki maçı 2-1 mağlup bitirdi. Göztepe, Adana Demirspor'a 2003-2004'te 2-0 ve 3-1, 2012-2013'te 2-0 ve 1-0, 2015-2016'da da 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Göztepe bu periyotta rakibine 4 gol atarken, 15 kez de topu ağlarından çıkardı. - İzmir