Göztepe'de Adnan Öztürk Dönemi

Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de antrenörlüğe Milli Takımlar Genel Koordinatörü Adnan Öztürk getirildi.



Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, daha önce A Milli Hentbol Takımı'nda başantrenör olarak da görev yapan Adnan Öztürk'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



Milli takımlar genel koordinatörlük görevine devam edecek Öztürk'ün yardımcılıklarını, İbrahim Belet ile Mert Yedikara'nın yapacağı belirtildi.