Göztepe-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor: 25-24

HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası'na veda eden Göztepe, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor'u 25-24 mağlup ederek moral buldu. Bülent Özkul Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk molasına 3-2 önde giren sarı kırmızılı ekip, devreyi de 11-10 galip tamamladı. Büyük çekişmeye sahne olan ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyan İzmir temsilcisi rakibini 25-24 mağlup etmeyi başardı. Göztepe rakibine ligin ilk haftasında deplasmanda 28-24 yenilmişti.





- İzmir