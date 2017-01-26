Göztepe-Beşiktaş Mogaz: 31-31

HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası 2. tur D Grubu'nda Beşiktaş Mogaz ile karşı karşıya gelen Göztepe, rakibiyle 31-31 berabere kalarak turnuvadan elendi.



Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya çok hızlı başlayan Göz-Göz, ilk 10 dakikayı 10-7 üstünlükle geçerken, toparlanan Beşiktaş durumu 10-10'a getirdi ve ilk molaya eşitlikle girildi. Ardından baskısını artıran siyah-beyazlılar devreyi 16-14 galip bitirmeyi başardı.



İkinci yarıda Beşiktaş Mogaz kalesine yüklenen Uçan Adamlar üst üste 4 hücumdan eli boş dönünce fark açıldı. Etkili ataklarla Göztepe kalesine yüklenen Beşiktaş Mogaz 26-21'lik avantajı yakalayan taraf oldu. Kalan dakikalarda oyunun kontrolünü yeniden ele geçiren Göz-Göz son 15 saniyeye 31-31'lik beraberlikle girdi. Ancak golü atamayan Göztepe istediği skoru alamadı ve grubu 3. sırada tamamladı. İstanbul temsilcisi ise gruptan lider çıktı.



Bu arada Göztepeli taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. - İzmir