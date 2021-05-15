Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe-Beşiktaş maçı hangi kanalda?
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Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe-Beşiktaş maçı hangi kanalda?
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Şampiyonluk mücadele edilecek ve Süper Lig'in son haftasında oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Şampiyonluk mücadele edilecek ve Süper Lig'in son haftasında oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

GÖZTEPE- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merakla beklenen Göztepe-Beşiktaş maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

GÖZTEPE- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak..

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