Göztepe - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 15 Mayıs Göztepe - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

Göztepe ligin 42. ve son haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Peki Göztepe - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Göztepe - Beşiktaş canlı anlatım, canlı takip izle! Göztepe - Beşiktaş maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Göztepe - Beşiktaşmaçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Göztepe - Beşiktaş hangi kanalda? Göztepe - Beşiktaş muhtemel 11'ler! Göztepe - Beşiktaşcanlı izle! Maçtan dakikalar! Göztepe - Beşiktaş maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Göztepe - Beşiktaş maçı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç özeti maç bitiminde aktif olacaktır.

Maçta 1-1 eşitlik var.

Maç 2-1 oldu. Beşiktaş önde.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç şimdi 1-0 oldu. Beşiktaş önde. Maçta şimdi eşitlik var. Maç 1-1 oldu. Şimdi skor 2-1 oldu. Beşiktaş önde.

Maçın golleri aşağıdaki gibidir:

Beşiktaş'ın golleri:

10. dakika : Domagoj Vida

69. dakika : Rachid Ghezzal

Göztepe'nin golleri:

24. dakika : Alpaslan Öztürk

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 1-1 beraberlik ile devam ediyor. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçta şimdi 2-1 Beşiktaş üstünlüğü mevcut. Eğer skorlar bu şekilde biterse Beşiktaş şampiyon olacak.

Maç bittiğinde özet linki de aktif olacaktır.

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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 15 Mayıs Cumartesi saat 20:30 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

FIRAT AYDINUS(Hakem)

ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN OK(2. Yardımcı Hakem)

SARPER BARIŞ SAKA(Dördüncü Hakem)

YAŞAR KEMAL UĞURLU(VAR)

ALİ ŞANSALAN(AVAR)

SERKAN OLGUNCAN(AVAR)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

HALİL SERDAR CEVHEROĞLU(Temsilci)

KEMAL ÖZKOÇ(Temsilci)

MURAT KANGALGİL(Temsilci)