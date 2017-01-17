Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Göztepe, Başantrenör Adnan Öztürk ile anlaştı.
Son olarak Hentbol A Milli Takım Başantrenörü olarak görev yapan Adnan Öztürk, Göztepe ile anlaştı. Sarı-kırmızılı ekiple 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Adnan Öztürk, milli takımdaki görevine Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak devam edecek. Adnan Öztürk'ün yardımcılıklarını ise İbrahim Belet ve Mert Yedikara yapacak. - İZMİR
Göztepe Adnan Öztürk'e Emanet
Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Göztepe, Başantrenör Adnan Öztürk ile anlaştı.
Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Göztepe, Başantrenör Adnan Öztürk ile anlaştı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads