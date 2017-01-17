Göztepe Adnan Öztürk'e Emanet

Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Göztepe, Başantrenör Adnan Öztürk ile anlaştı.



Son olarak Hentbol A Milli Takım Başantrenörü olarak görev yapan Adnan Öztürk, Göztepe ile anlaştı. Sarı-kırmızılı ekiple 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Adnan Öztürk, milli takımdaki görevine Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak devam edecek. Adnan Öztürk'ün yardımcılıklarını ise İbrahim Belet ve Mert Yedikara yapacak. - İZMİR