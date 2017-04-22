Göztepe-Adana Demirspor Soyunma Odaları

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural iyi futbol oynayarak Adana Demirspor'u yendiklerini söyledi. Vural, gelecek maçlar için çok umutlandıklarını belirterek, "Oyun disiplininden kopmadık. Çok kısa zamanda eksiklerimizi kapattık. Kaybetseydik de oyuncularımı kutlayacaktım" dedi.



Yine son dakikalarda stres yaşadıklarını belirten Vural, "Kariyerim de 30'a yakın maçı son anlarda kaybettik. Yine topu ayağımızda tutamadık. Neticede kazanmak çok önemliydi. Santradan yediğimiz gol ise adeta beni şoke etti. Tiago Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Demek ki artık santralarda her takım dikkatli olmalı" yorumunu yaptı.



Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu 3-2 kaybettikleri Göztepe maçında savunmada hatalar yaptıklarını söyledi. İpekoğlu dikkatli oynayamadıklarını belirterek, "Defans oyuncularımız ve kalecimiz kötü günündeydi. Kazanmamız gereken bir karşılaşmayı kaybettik. Göztepe'ye Süper Lig yolunda başarılar diliyorum. Umarım Göztepe'yi bir üst ligde görürüz" dedi. - İzmir