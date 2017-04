Göztepe- Adana Demirspor Notları

GÖZTEPE Teknik Direktörü Yılmaz Vural en son deplasmanda 3-1 kaybedilen Bandırmaspor maçının on birinden 3 değişiklik yaparak Adana Demirspor karşısına çıktı. Vural, sakat Gençer'in yerine stoperde Emre Can'a şans verirken, orta sahada Soner'in yerine Segbefia'ya on birde görev verdi. Sağ bek Fuchs'u 18 kişilik kafileye almazken, Tanju'yu defansın sağına çekti. Schwechlen'i sol beke alan Yılmaz Vural defans oyuncusu Lokman'ı on bire monte etti. Göztepe'de henüz iyileşmeye Murat Akın kafileye dahil edilmedi. Sezonun ilk yarısında Göztepe forması giyen kanat oyuncusu Leroy George eksi takımına rakip oldu.



Karşılaşmayı yaklaşık 4 bir Göztepeli futbolsever izlerken, 100 kadar da Adana Demirspor'a gönülveren kale arkasından takımlarını destekledi. Geçen sezon Adana Demirspor'da görev yapan Teknik Direktör Yılmaz Vural da eski takımına rakip oldu. Adana Demirspor taraftarları maçtan önce deneyimli teknik adama sevgi gösterilerinde bulundu. - İzmir