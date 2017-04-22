Göztepe-Adana Demirspor: 3-2





STAT: Bornova



HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Mustafa Sönmez (xx)



GÖZTEPE: Günay (x)- Tanju (xx), Lokman (xxx), Emrecan (xx), Schwechlen (xx), Tayfur (xxx), Gosso (xxx), Hakan (xx) (Dk.83 Soner), Segbefia (xx), Halil (xx) (Dk.84 Kobakhidze), Jahovic (xxxx) (Dk.88 Sinan)



ADANA DEMİRSPOR: Zülküf (xx)- Göksu (xx), Servan (xx), Mehmet (x) (Dk.46 Tiago xxx), Mustafa (x) (Dk.76 Grbic x), Onur (xx), Raspopovic (xx), Alican (xx), Serkan (xx), George (x) (Dk.46 Sercan xx), Pote (xx)



GOLLER: Dk.36, Dk.77 Jahovic, Dk.52 Lokman (Göztepe), Dk.53 Tiago, Dk.89 Onur (Adana Demirspor)



SARI KARTLAR: Umut (yedek kulübesinde), Tayfur (Göztepe), Serkan (Adana Demirspor)



TFF 1'inci Lig'de oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybedip zirve yarışında yara alan Göztepe sahasında, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.



Bu sonuçla puanını 46'ya çıkaran Göztepe play off'a tutundu. Adana Demirspor ise 34 puanda kaldı.



5'inci dakikada sol çaprazdan ceza alanına sokulan Tayfur'un vuruşunda kaleci Zülküf gole izin vermedi.



23'üncü dakikada Tayfur'un pasına hareketlenen Jahovic ceza sahasına girer girmez yerden vurdu, top yandan auta çıktı.



36'ıncı dakikada Göztepe öne geçti. Tayfur'un sağ kanattan pasında ön direkte topla buluşan Jahovic tek vuruşla ağları sarstı: 1-0.



52'nci dakikada Göztepe golleri ikiledi. Halil'in sağdan kullandığı kornerde Lokman kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.



53'üncü Adana Demirspor santradan gol attı. Başlama vuruşunda topu kaleye gönderen Tiago önde olan kaleci Günay'ı avladı: 2-1.



65'inci dakikada Sercan pasında Servan ceza sahası dışından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak az farkla üstten oyun alanını terk etti.



70'inci dakikada Tiago'nun derinlemesine pasında sağ çaprazda kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Pote'nin vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.



71'inci dakikada Gosso ile verkaca giren Halil kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Zülküf topu ayaklarıyla çeldi.



74'üncü dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Soldan ceza sahasına giren Schwechlen'in pasında Tayfur vuruşunu yaptı, Raspopovic topu çizgiden çıkararak golü önledi.



77'nci dakikada Göztepe golleri üçledi. Sağ kanattan bindiren Tayfur'un pasını iyi kontrol eden Jahovic kaleci Zülküf ile karşı karşıya pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 3-1.



89'uncu dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Kullanılan köşe atışında oluşan karambolde topu önünde bulan Onur ağları sarstı: 3-2.



- İzmir