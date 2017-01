Gözlerini "Güvenli Liman" Cerablus'ta Dünyaya Açtılar

KEREM KOCALAR - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep'in Cerablus ilçesinde Sağlık Bakanlığınca açılan hastanede 3 ayda 513 bebek dünyaya geldi.



Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın sembolü haline gelen Cerablus'ta, harekattan kısa bir süre sonra, Sağlık Bakanlığınca kurulan hastane, yaklaşık 3 aydır hizmetlerini sürdürüyor.



İlçede atıl durumdaki bir okul binasının 14 gün gibi kısa bir sürede tadilatıyla oluşturulan hastanede, Türk yöneticilerin yanı sıra 80 kadar Suriyeli personel görev alıyor.



Toplam 40 yataklı hastanede, bugüne kadar 513 bebek dünyaya geldi.



Hastanede, her yeni doğum bölgedeki barış umutlarını da filizlendiriyor.



Bazı aileler, şefkat ve yardımlarından etkilendikleri hastane görevlilerinin isimlerini bebeklerine veriyor.



Hastane Başhekim Yardımcısı Eylem Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin verdiği desteklerle Cerablus ve civarındaki hastaların tedavilerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.



Bölgedeki tüm hastalara yardımcı olmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Uğurlu, hastanede bugüne kadar 513 doğum gerçekleştiğini belirterek, "Bu bebeklerin dünyaya gelişine şahitlik etmek ayrı bir mutluluk. Onları gördükçe bölgedeki umudumuz daha da artıyor. İnşallah Suriye'deki halk bir an önce huzura kavuşur ve bu çocuklar daha mutlu yarınlara ulaşır." diye konuştu.



Uğurlu, son doğan bebeğe ailesi tarafından adının verildiğini aktararak, "İlk kez isim anneliği yaptım. Farklı bir deneyim ve heyecan oldu. İnşallah Eylem bebeğimiz de diğer bebeklerimiz gibi güzel yarınlara kavuşur." dedi.



"İnşallah tüm Suriye, Cerablus gibi güvenli hale gelir"



Yeni doğan kızlarına başhekim yardımcısı Eylem Uğurlu'nun adını veren anne Fatma Cuma da Cerablus'a geldiği günden beri kendisini güvende hissettiğini ve şimdi 3. bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Kızı ve diğer evlatlarıyla huzurlu yarınlara ulaşmayı hayal ettiklerini belirten Cuma, "İnşallah tüm Suriye, Cerablus gibi güvenli hale gelir. Bizler de çocuklarımızla beraber huzurlu ve mutlu günler geçiririz. Cerablus'a gelmeden önce her gün ölüm korkusu yaşıyorduk. Allah kimseye o günleri yaşatmasın." ifadelerini kullandı.