Gözgeç: 'Biz Hem 'Evet' Diyoruz Hem de Bu Kutlu Yürüyüşte 'Varız' Diyoruz'

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, anayasa değişikliğine dair yapılacak referanduma ilişkin, "Biz hem 'Evet' diyoruz hem de bu kutlu yürüyüşte 'Varız' diyoruz." dedi.



90. Yıl Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nın yarı final ve final müsabakalarını izlemek için kente gelen Gözgeç, organizasyona verilen arada basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Gözgeç, Türkiye'nin dört bir tarafında düşmanlarının olduğu bir dönemin yaşandığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milletine bir çağrıda bulunduğunu dile getiren Gözgeç, şunları kaydetti:



"İçinde bulunduğumuz dönemde, önemli olan ülkemizin, nesillerimizin geleceği için güçlü bir Türkiye'dir. Dolayısıyla bunun için ülkemiz bir referanduma gidiyor. Sporu, politikayla karıştırma gibi bir düşüncemiz asla yok. Bugün burada 'Biz de varız' diyen arkadaşlarımız, her düşünceden ve partiden insanlar. Bizim için din, dil, ırk, görüş, mezhep hiç önemli değil. Ülkenin geleceği, bin yılı, belki on bin yılının temellerinin atıldığı bir mücadelede, biz buna 'Evet' diyeceğiz. Onun için bu kutlu ve mutlu yolda varız. Biz hem 'Evet' diyoruz hem de bu kutlu yürüyüşte 'Varız' diyoruz."