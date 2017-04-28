Gözde Grubu'ndan Kuşadası'na Dev Yatırım

Gözde Grubu Kuşadası'nda gerçekleştirdiği 30 milyon dolarlık dev yatırımla bölgenin en kapsamlı ve donanımlı hastanesini faaliyete geçirdi. Hasta kabul etmeye başlayan Gözde Kuşadası Hastanesi, önümüzdeki dönemde 200 yatak kapasitesine çıkarak hastalara hizmet verecek.



Kuşadası merkezde bulunan Gözde Kuşadası Hastanesi ile sağlık alanında yine önemli bir yatırıma imza attıklarını belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, 13 bin metrekare kapalı alana ve 100 yatak kapasitesine sahip hastaneyi yeni bir hizmet anlayışı ile faaliyete geçirdiklerini söyledi.



Hastanenin tam donanımlı ameliyathaneleri, son teknolojiye sahip cihazları ve yoğun bakım servisleriyle yalnız Kuşadası halkına değil, aynı zamanda bölgeyi ziyaret edenlere ve turistlerin yanı sıra; yazlıkçılara da hizmet vereceğini hatırlatan Kalı, "Hastanemiz, 4 farklı kitleye hitap edecek şekilde tasarlandı ve hizmete açıldı. Bunlardan ilki Kuşadası'nın yerel halkı. Ardından yaz aylarında Türkiye'nin tüm illerinden yazlıklarına gelen yazlıkçı kesim bulunuyor. Kuşadası nüfusu yazın 1 milyon civarına ulaşıyor ve bu da ciddi bir sağlık hizmeti talebini beraberinde getiriyor. Tam donanımlı hastanemiz yazlıkçılarımıza her türlü hizmeti verecek şekilde planlandı. Bir diğer kesim ise Kuşadası, Efes Selçuk Meryem Ana'yı ziyarete gelecekturistler. Ayrıca Kuşadası önemli bir kruvaziyer limanı ve çok sayıda turist, kruvaziyerler aracılığıyla Kuşadası'nı ziyaret ediyor. Bu bağlamda, turistlerin ziyaretleri sırasında yaşayabilecekleri sağlık sorunlarına anında müdahale edip, yeniden sağlıklarına kavuşmalarını sağlayacağız" diye konuştu.



"Sağlık turizmine önemli katkı yapacağız"



Tüm dünyada sağlık turizminin her geçen gün daha fazla rağbet gördüğünü ve sağlık turizmi yapan ülkelerin ciddi bir gelir elde ettiğinin de altını çizen Op. Dr. Kenan Kalı, "Ülkemiz sağlık turizmi konusunda ciddi atılımlar yaptı ve dünyada 3'üncü sıraya kadar yükseldi. Dünya standartlarının üstünde kalifiyeli doktorlarımız ve potansiyelimizle dünya liderliğine oynayabilecek güçteyiz. Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı'nın da bu yönde ciddi destekleri var. Biz de Kuşadası'nda açtığımız ve odaları deniz gören Gözde Kuşadası Hastanesi ile ülkemize bu yarışta destek olmayı amaçladık. Yurtdışından daha hasta olmadan gelen ziyaretçilerin kontrollerini yaptırırlarken, aynı zamanda tatil ihtiyaçlarını giderecekleri hastanemizi hizmete sunduk. Bu anlamda hastanemiz, hizmet anlayışıyla bölgedeki yerel halka hizmet veren diğer hastanelerimizden farklılaşıyor" dedi.



Yeni hastane ve konut projeleri yolda



İnşaat sektöründe 2016 yılında 8 proje gerçekleştirdiklerini hatırlatan Op. Dr. Kenan Kalı sözlerini şöyle sürdürdü: "Yatırımları bu dönemde yavaşlatmadık, aksine ülkenin içinde yaşadığı ekonomik kriz ortamını fırsata çevirdik. Yeni hastane ve ek binalar açıyoruz. Yeni cihazlar aldık. 2017 yılında çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. 2017 yılında ekonomik hareketlilik yılın ikinci çeyreğinde başlayacaktır. İnşaat sektörü bu yıl parlayacak. İlk 6 ay lansman dönemimiz olacak. Alsancak DeLuxe, MyWay Country, Çiğli Wins Blue ve Bayraklı projelerini halkımızın beğenisine sunacağız. Halen 8 olan hastane sayımızı da 2017'de 10'a yükselteceğiz." - İZMİR