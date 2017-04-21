Gözaltındaki 28 FETÖ şüphelisi sağlık kontrolünden geçirildi

Şüphelilerin, örgüt toplantılarına katıldığı, "Bylock" isimli örgüte ait mesajlaşma programını kullandığı ve "Himmet" ödemesi adı altında maddi destek sağladığı iddia ediliyor



AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında örgüte himmet adı altında maddi destek sağladığı iddiası ile gözaltına alınan 29 şüpheliden 28'i sağlık kontrollünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hafta içi yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 41 kişiden 29'u gözaltına alınmıştı. Şahıslardan, işlemleri tamamlanan 28 kişi adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolünden geçirildi. Minibüs ile geniş güvenlik önlemleri altında Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirilen şahısların birbirlerine metal kelepçe ile bağlı oldukları gözlendi.

Operasyonun, 2014 yılından sonra düzenlenen örgüt toplantılarına katılan, "Bylock" isimli örgüte ait mesajlaşma programını kullanıcısı olan ve silahlı terör örgütüne "Himmet" ödemesi adı altında maddi destek sağlayan şahıslara yönelik yapıldığı belirtilmişti. Gözaltına alınan şahısların çoğunluğunu esnaf ve iş adamlarının oluşturduğu aktarıldı.

(GC-MET-Y)