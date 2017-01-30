Gözaltındaki 2 Kişi Önce Kaçtı Ardından Yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gözaltına alınan 4 kişiden 2'si emniyet binasından kaçtı. Şahıslar kısa süre içinde yakalandı.



Çalıntı otomobille dün Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 4 zanlı, Erbaa'da yakalanmış, otomobilde yapılan aramada bir kuru sıkı, bir gerçek tabanca ile bir pompalı tüfek ele geçirilmişti. Gözaltına alınanlardan Ahmet D. ile Tanju K. ilçe emniyet müdürlüğü binasının yangın merdiveninden kaçtı. Polis iki şüphelinin kaçtığını fark edince ilçede alarma geçerek arama çalışması başlattı. Kaçan firariler başlatılan çalışma kapsamında yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Tokat il merkezinde yakalandı. - TOKAT