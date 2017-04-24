Gözaltında Tutulan Gazeteci Sınır Dışı Edildi
Türkiye'de 14 gündür gözaltında tutulan İtalyan gazeteci Gabriele Del Grande sınır dışı edildi.
Türkiye'de 14 gündür gözaltında tutulan İtalyan gazeteci Gabriele Del Grande sınır dışı edildi.
Kaynak: Dunya.com
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