Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Gözaltında Tutulan Gazeteci Sınır Dışı Edildi
Ara
BİST 92.913 %0,53
DOLAR 3,6089 %-0,24
EURO 3,9155 %0,29
PARİTE 1,0847 %1,11
ALTIN 147,58 %-1,83
FAİZ 11,27 %1,08
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Gözaltında Tutulan Gazeteci Sınır Dışı Edildi

Türkiye'de 14 gündür gözaltında tutulan İtalyan gazeteci Gabriele Del Grande sınır dışı edildi.

Gözaltında Tutulan Gazeteci Sınır Dışı Edildi

Türkiye'de 14 gündür gözaltında tutulan İtalyan gazeteci Gabriele Del Grande sınır dışı edildi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, İtalyan, gabriele del grande, Gazete