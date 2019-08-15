Gözaltına alınan YouTuber Furkan Yaman kimdir?

15.08.2019 16:34

Deli Mi Ne ismiyle bilinen YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın Liverpool-Chelsea maçında sahaya izinsiz girmesinin ardından karakola götürüldü. Edindiğimiz bilgiye göre Unlost lakaplı Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman, Emre Durmuş gibi Youtube'lar da gözaltına alındı. Bunun üzerine internette Furkan Yaman kimdir diye araştırılmaya başlandı. Peki, YouTuber Furkan Yaman kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

FURKAN YAMAN KİMDİR?

Furkan Yaman, 1999 yılında Ankara'da doğdu. Dört kardeşin en küçüğü ve evin tek erkek çocuğu olan Yaman, 2015'ten bu yana video paylaşımları yapıyor. YouTube'da oyun ve eğlence videoları hazırlayan Furkan Yaman, videolarından kazandığı parayla ticarete atılarak ünlü bir hamburger firması açtı.

Gözaltına alınan Furkan Yaman'ın 3 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.