Gözaltına Alınan HDP'li Ziya Pir Kimdir?

Ziya Pir gözaltına alındı. Ziya Pir neden gözaltına alındı. Ziya Pir kimdir? Ziya Pir ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde. HDP Diyarbakır milletvekili Ziya Pir, hakkında açılan bir soruşturmada verilen "zorla getirilme" kararı üzerine gözaltına alındı. Ziya Pir 1970 Gümüşhane doğumludur. 1979'da ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etti ve lise eğitimini orada tamamladı. Biberach'ta Endüstri İşletmesi ve Bochum'da Ekonomi okudu. Diploma tezini "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Ekonomik Uyum İçin Bir Araç Olarak Gümrük Birliği" konusunda hazırladı. AB Komisyonu Proje Yöneticiliği, Köln, Düsseldorf ve Londra'da çeşitli şirketlerde yöneticilik, birçok sosyal, siyasi ve akademik kuruluşta yöneticilik. Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce, orta düzeyde Fransızca biliyor. Ziya Pir 1982'de Diyarbakır Cezaevi'nde yaşamını yitiren Kemal Pir'in yeğenidir.







