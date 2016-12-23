Gözaltına alınan HDP'li Pervin Buldan kimdir? Pervin Buldan gözaltına alındı. TBMM Başkan Vekili ve HDP İstanbul milletvekili Pervin Buldan, İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul milletvekili Pervin Buldan, gözaltına alındı. Buldan, sosyal medya hesabından "Gözaltına alındık" yazarak durumu doğruladı. Buldan'ın İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi.
PERVİN BULDAN KİMDİR?
Pervin Buldan 6 Kasım 1967 Hakkari doğumludur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili. TBMM'de 23., 24. dönem Iğdır ve 25. dönem İstanbul milletvekilidir. Iğdır'ın ilk kadın milletvekilidir. 1987'de kuzeni Savaş Buldan ile evlendi. Evlendikten bir süre sonra eşinin işi nedeniyle İstanbul'da yaşamaya başladı;1991'de ilk çocuğu dünyaya geldi. PKK'ya haraç vermekle suçlanan eşi, kimliği bilinmeyen kişilerce 2 Haziran 1994'te kaçırıldı ve 4 Haziran 1994'te öldürüldü. Pervin Buldan, eşinin öldüğü gün erken doğum yaparak ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. 2002 Türkiye genel seçimlerinde DEHAP'tan İstanbul 3. bölge milletvekili adayı oldu ancak partisi seçim barajını aşamadığı için bu seçimde de milletvekili olamadı. 2005'te İsviçreli bir kadın girişimi tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen 1000 kadın arasında yer aldı. 5 Temmuz 2011 tarihi itibariyle Barış ve Demokrasi Partisi grup başkanvekili olmuştur.